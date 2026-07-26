Vergara conquista un altro rigore, Giovane lo trasforma: Napoli-Carrarese 2-0 al 44'

Vergara conquista un altro rigore, Giovane lo trasforma: Napoli-Carrarese 2-0 al 44'
Oggi alle 18:44Ritiro Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli raddoppia contro la Carrarese allo scadere del primo tempo grazie alla rete di Giovane su calcio di rigore conquistato da Vergara.

Il Napoli trova il gol del raddoppio nell'amichevole estiva contro la Carrarese grazie a un calcio di rigore conquistato da Vergara (il secondo di fila, dopo quello in Napoli-Arezzo) e trasformato con freddezza da Giovane: 2-0 nel secondo test al minuto 44.