Vergara conquista un altro rigore, Giovane lo trasforma: Napoli-Carrarese 2-0 al 44'
Il Napoli raddoppia contro la Carrarese allo scadere del primo tempo grazie alla rete di Giovane su calcio di rigore conquistato da Vergara.
Il Napoli trova il gol del raddoppio nell'amichevole estiva contro la Carrarese grazie a un calcio di rigore conquistato da Vergara (il secondo di fila, dopo quello in Napoli-Arezzo) e trasformato con freddezza da Giovane: 2-0 nel secondo test al minuto 44.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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