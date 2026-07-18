Dimaro 2026 day 2, comincia l'allenamento: subito col pallone, 9 gli assenti

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Hojlund, Lucca Alisson, Politano, Neres, Gilmour, Beukema, Contini e il giovane portiere Pugliese non sono presenti in questi minuti sul campo di Carciato.

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Con un po' di ritardo è cominciato il secondo allenamento (QUI IL LIVE) del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Subito lavoro con il pallone per gli azzurri, con la squadra divisa in due gruppi e un'esercitazione improntata al possesso palla.

Dimaro, day 2: cinque assenti all'allenamento

Sono cinque gli assenti in queste prime fasi: come raccolto dai nostri inviati in Val di Sole, in questi primi minuti non sono in campo Hojlund, Lucca Alisson, Politano, Neres, Gilmour, Beukema, Contini e il giovane portiere Pugliese.