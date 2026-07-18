Foto Solita sessione di autografi post-allenamento: oggi tocca ai due spagnoli

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E' terminato il secondo allenamento del Napoli a Dimaro-Folgarida e, come di consueto, dopo la seduta mattutina c'è stata la sessione di autografi all'esterno del campo di Carciato. Oggi è toccato a Miguel Gutierrez e Rafa Marin, i due spagnoli della squadra. Tanti tifosi come sempre hanno partecipato.