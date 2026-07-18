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A Dimaro parte subito un coro per Allegri: l'allenatore saluta i tifosi da bordocampo
Grande entusiasmo a Dimaro per la seconda seduta del ritiro: Massimiliano Allegri ha salutato i sostenitori azzurri, chiamato dagli stessi dagli spalti.
Clima di grande entusiasmo alla Ski.IT Arena, dove il Napoli sta per svolgere il secondo allenamento del ritiro estivo agli ordini di Massimiliano Allegri. Fin da prima dell'inizio della seduta, le tribune si sono riempite di tifosi azzurri, pronti ad accogliere la squadra.
Il coro per Allegri
Sceso in campo per un breve briefing prima dell'allenamento, Allegri è stato salutato da un coro partito dagli spalti: "Mister, un saluto!". Il tecnico non si è fatto attendere, rispondendo con un gesto e un saluto ai sostenitori presenti, che lo hanno ricambiato con un lungo applauso, confermando il clima di entusiasmo che accompagna i primi giorni del nuovo corso azzurro.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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