Dimaro 2026 day 2, lavoro sulla costruzione: Rafa Marin ancora sul centrosinistra nel 4-3-3

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Il Napoli lavora sull'impostazione da dietro. La formazione è schierata col 4-3-3: Rafa Marin confermato sul centrosinistra.

Prosegue il lavoro del Napoli nel secondo giorno di ritiro. Dopo la fase iniziale dedicata agli scambi di prima e alle giocate nello stretto con l'ausilio delle sagome, Massimiliano Allegri ha dato il via a una prima esercitazione tecnico-tattica incentrata su possesso palla e pressione.

Le prove di Allegri

Il gruppo è stato diviso in due squadre, con Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic che si sono alternati tra i pali. Nella formazione titolare della fase tattica hanno trovato spazio Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola in difesa, con Anguissa, Lobotka e Vergara a centrocampo. L'esercitazione è stata gestita da Francesco Magnanelli, mentre Allegri ha seguito il lavoro intervenendo a più riprese con indicazioni ai giocatori. Nel corso della seduta sono poi entrati anche gli attaccanti, tra cui Rasmus Hojlund, Alisson Santos e Lorenzo Lucca.