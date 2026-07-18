Dimaro 2026 day 2, lavoro sulla costruzione: Rafa Marin ancora sul centrosinistra nel 4-3-3
Prosegue il lavoro del Napoli nel secondo giorno di ritiro. Dopo la fase iniziale dedicata agli scambi di prima e alle giocate nello stretto con l'ausilio delle sagome, Massimiliano Allegri ha dato il via a una prima esercitazione tecnico-tattica incentrata su possesso palla e pressione.
Le prove di Allegri
Il gruppo è stato diviso in due squadre, con Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic che si sono alternati tra i pali. Nella formazione titolare della fase tattica hanno trovato spazio Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola in difesa, con Anguissa, Lobotka e Vergara a centrocampo. L'esercitazione è stata gestita da Francesco Magnanelli, mentre Allegri ha seguito il lavoro intervenendo a più riprese con indicazioni ai giocatori. Nel corso della seduta sono poi entrati anche gli attaccanti, tra cui Rasmus Hojlund, Alisson Santos e Lorenzo Lucca.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro