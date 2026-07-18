Video Dimaro 2026 day 2, anche Manna a bordocampo: colloquio con Anguissa

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Il centrocampista camerunese Frank Anguissa (sul mercato). si è fermato a bordocampo con il direttore sportivo Manna e il tecnico azzurro Allegri.

Momento di confronto durante il secondo allenamento del Napoli nel ritiro estivo. Come raccolto dai nostri inviati in Val di Sole, a bordocampo era presente anche il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha seguito da vicino la seduta insieme a Massimiliano Allegri.

Confronto a tre durante la seduta: Manna-Anguissa-Allegri

Nel corso dell'allenamento, Frank Anguissa si è trattenuto per alcuni minuti nei pressi della panchina per parlare con Manna e con Allegri. Il centrocampista camerunese, il cui futuro resta tra i temi di mercato di questa estate, ha scambiato alcune battute con il tecnico e il direttore sportivo prima di riprendere regolarmente il lavoro con il resto del gruppo.