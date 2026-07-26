Lucca in campo prima dell'amichevole: allenamento personalizzato per l'attaccante
A pochi minuti dal calcio d'inizio dell'amichevole tra Napoli e Carrarese, Lorenzo Lucca è sceso in campo per svolgere una sessione di allenamento personalizzata. L'attaccante azzurro ha lavorato sul terreno di gioco prima dell'inizio della sfida, proseguendo il programma predisposto dallo staff tecnico per il recupero dall'infortunio alla caviglia destra.
Lavoro individuale prima del test con la Carrarese
Lucca ha effettuato una serie di esercitazioni individuali sul campo prima del riscaldamento della squadra, continuando così il percorso di preparazione stabilito dallo staff di Massimiliano Allegri. Un lavoro mirato che conferma la gestione personalizzata dell'attaccante per recuperare dall'infortunio in vista del ritiro a Castel di Sangro. Di seguiti gli scatti catturati dai nostri inviati in Val di Sole.
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