Foto Napoli-Carrarese, lunghe code ai cancelli: cresce l'attesa per l'amichevole

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Grande entusiasmo a Dimaro: migliaia di tifosi in coda per Napoli-Carrarese.

Manca ormai pochissimo al calcio d'inizio della seconda amichevole del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Alle ore 18 gli azzurri di Massimiliano Allegri sfideranno la Carrarese e l'entusiasmo dei tifosi è già alle stelle. All'esterno della Ski.IT Arena di Carciato si sono formate lunghe code di sostenitori in attesa di accedere all'impianto per assistere all'incontro.

Tifosi in massa alla Ski.IT Arena per sostenere gli azzurri

L'afflusso di pubblico conferma ancora una volta il grande entusiasmo che accompagna il ritiro estivo del Napoli in Val di Sole. Centinaia di tifosi stanno raggiungendo gli spalti della Ski.IT Arena per seguire da vicino la squadra e assistere al secondo test amichevole dell'estate, in un'atmosfera di festa che caratterizza anche l'ultima giornata di permanenza degli azzurri a Dimaro-Folgarida. Di seguito gli scatti dei nostri inviati in Val di Sole.