Ufficiale Accostato al Napoli, Falcone rinnova col Lecce fino al 2029

Wladimiro Falcone blindato dal Lecce. Il portiere ha rinnovato il contratto con il club fino al 2029, una firma che consolida il suo ruolo di punto di riferimento della squadra e allontana definitivamente ogni ipotesi di trasferimento. Un segnale di fiducia reciproca tra il giocatore e la società, che ha scelto di blindare uno dei suoi uomini più importanti con un accordo di lunga durata.

L’estate scorsa l’accostamento al Napoli

Il nome di Falcone, in estate, era stato accostato al Napoli come possibile vice Meret nel caso in cui Milinkovic-Savic avesse lasciato il club azzurro. Una pista che, alla luce del rinnovo, si chiude in modo definitivo. Il portiere, del resto, ha preferito proseguire la propria avventura in Salento, dove ha trovato continuità e centralità nel progetto tecnico. Per il Napoli, invece, la questione del reparto portieri resta legata alle scelte che verranno fatte nei prossimi mesi, anche in considerazione della situazione contrattuale di Meret, con l’accordo in scadenza a giugno 2027.