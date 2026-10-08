Accostato al Napoli, Woltemade già flop con la Juve? Si parla di addio a gennaio

Woltemade non convince la Juventus e può già partire a gennaio. L’attaccante gioca poco e non segna, e per questo la società bianconera comincia a guardare oltre. Il giocatore, infatti, non è un nove e non può essere nemmeno il “nove e mezzo” che Spalletti ha in mente per il suo attacco. Un rendimento al di sotto delle attese, che ha spinto la dirigenza a interrogarsi sul futuro del tedesco e a valutare l’ipotesi di un addio già alla riapertura del mercato invernale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Alla Continassa si pensa a Retegui, Balogun e Raimondo

Il problema, per la Juve, resta quello di trovare un centravanti con le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti. Per questo alla Continassa si ragiona già su possibili alternative, e i nomi sul tavolo sono quelli di Retegui, Balogun e Raimondo. Tre profili diversi per esperienza e percorso, ma accomunati dall’identikit del centravanti di ruolo che il tecnico vorrebbe avere a disposizione. Il mercato di gennaio, dunque, potrebbe diventare decisivo: la società è pronta a muoversi se dovesse arrivare l’occasione giusta, mentre la posizione di Woltemade resta tutta da definire in vista dei prossimi mesi.