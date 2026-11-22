Notte fonda per il Sassuolo, D'Aversa ko all'esordio: Osmajic trascina il Genoa

Sassuolo-Genoa 0-2, doppietta di Osmajic e vittoria per De Rossi. Neroverdi spreconi, decisivi Bijlow e Vasquez.

Il Genoa di Daniele De Rossi continua la sua risalita in classifica e conquista una preziosa vittoria per 2-0 sul campo del Sassuolo, trascinato da una doppietta di Milutin Osmajic. Il centravanti montenegrino sblocca il risultato al 26', finalizzando con un raffinato esterno destro un'azione costruita da lui stesso. Al 38' arriva il raddoppio: Candé perde un pallone sanguinoso, Messias ne approfitta e serve l'attaccante, che supera nuovamente Muric con due tocchi. Un uno-due micidiale che indirizza la partita già nel primo tempo e conferma l'ottimo momento della formazione rossoblù.

Sassuolo, tante occasioni sprecate: Bijlow e Vasquez salvano il Genoa

Il Sassuolo di Roberto D'Aversa prova a reagire, mostrando maggiore attenzione tattica ma pagando ancora una volta la scarsa concretezza offensiva. Laurienté e Berardi sprecano due buone opportunità nella prima frazione, mentre nella ripresa Bijlow si supera su una conclusione dalla distanza dell'esterno francese. Lo stesso Laurienté tenta nuovamente la soluzione personale senza trovare la porta, prima di vedersi negare il gol da un intervento decisivo di Vasquez su una punizione insidiosa. Nonostante le occasioni create, i neroverdi non riescono a riaprire la gara e incassano un'altra sconfitta, mentre De Rossi può festeggiare tre punti importanti per la classifica.