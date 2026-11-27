Il Bologna frena a Venezia, Palladino: "Anche Napoli e Inter hanno faticato qui"

Raffaele Palladino commenta il pareggio del Bologna contro il Venezia, cita le difficoltà incontrate da Napoli e Inter al Penzo e analizza la prestazione

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha commentato a Sky Sport il pareggio per 0-0 contro il Venezia, nell'anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla sua squadra al Penzo, sottolineando come anche Napoli e Inter abbiano faticato sul campo dei lagunari. Palladino ha inoltre parlato della prestazione dei suoi attaccanti e del rapporto con Davide Nicola, suo ex allenatore ai tempi del Crotone.

Il Bologna frena a Venezia, Palladino: "Anche Napoli e Inter hanno faticato"

"È stata una partita simile a quella con l'Udinese. Non abbiamo fatto un buon primo tempo, mi aspettavo di più dai ragazzi. Dobbiamo e possiamo fare meglio. Sicuramente questo è un campo ostico, dove tante squadre hanno faticato, vedi Napoli e Inter. Vanno dati anche i meriti al Venezia, che ha fatto un ottimo primo tempo. Nel secondo siamo venuti un po' fuori, creando qualche occasione, ma avremmo anche potuto prendere gol. Il pareggio per me è giusto. Usciamo da questo campo con tante risposte e con tante cose sulle quali possiamo migliorare".

Su cosa si porta dietro dalla trasferta di Venezia

"Ci sono degli spunti da prendere, il primo tempo non è piaciuto né a me né alla squadra, come riconosciuto dai ragazzi stessi a fine primo tempo".

Sul rapporto con Davide Nicola ai tempi del Crotone

"Abbiamo avuto un bel rapporto quando eravamo al Crotone. È una bravissima persona, una persona vera, con cui ho condiviso dei mesi importanti. Mi ha fatto piacere incontrarlo e abbracciarlo oggi".