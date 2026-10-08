Bologna, subito un innesto per Palladino: arriva rinforzo in difesa

La prova è andata bene e ora tutti sono convinti: il Bologna piazza il colpo Matteo Darmian. È ormai in arrivo la fumata bianca per il difensore ex Inter, attualmente svincolato, pronto a diventare un nuovo giocatore rossoblù. L’accordo è stato raggiunto - si legge su Tmw - dopo alcuni giorni di prova per il classe ‘91, che nella giornata di oggi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club emiliano per un anno.

Visite mediche completate, oggi la firma

Ieri è stata completata anche l’ultima parte delle visite mediche, e mancano dunque soltanto gli ultimi passaggi formali prima di considerare conclusa l’operazione. Darmian apporrà la propria firma sul contratto annuale già oggi. Il Bologna aggiunge così al proprio reparto difensivo un elemento duttile e di grande esperienza, pronto a mettersi a disposizione del tecnico e ad accogliere il nuovo rinforzo.