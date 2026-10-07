Ufficiale Tra gli eroi inaspettati del 4° Scudetto, Pedro annuncia il ritiro dal calcio giocato

A Napoli Pedro sarà ricordato a lungo grazie alla doppietta segnata all'Inter nella stagione dello Scudetto del Napoli di Conte.

Pedro ha deciso di chiudere la sua straordinaria carriera. L'ex attaccante della Lazio, rimasto svincolato, ha annunciato il ritiro attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social. Anche Napoli conserva un ricordo particolare dello spagnolo per la doppietta realizzata contro l'Inter nella stagione dello Scudetto conquistato dagli azzurri con Antonio Conte. "È il momento per fare un passo avanti e iniziare una nuova tappa nella mia vita. Lascio orgoglioso per aver vissuto il mio sogno e per tutte le persone che sono state al mio fianco nel realizzarlo", ha scritto Pedro.

Pedro: "Grazie, calcio, per avermi reso così felice"

Nel suo messaggio, lo spagnolo ha ripercorso le principali tappe della carriera: "Ricordo ancora il frastuono. Migliaia di persone sugli spalti e un ragazzo di vent’anni di Tenerife che aspettava a bordo campo, proprio qui. Quel giorno misi piede su un campo da calcio e aprii le porte a un'altra vita. In quel momento, era impossibile immaginare cosa sarebbe successo dopo. Tutto è iniziato su un campo di terra battuta nella mia isola, Tenerife, con un pallone che non ho mai lasciato andare. Far parte della migliore squadra della storia del Barcellona è stato un privilegio. Abbiamo vinto tutto. E abbiamo stupito il mondo. Il mio cuore sarà sempre al Barça. E un giorno, quasi senza crederci, sono diventato campione del mondo e titolare in una finale del Mondiale. Londra mi ha insegnato a ripartire da zero, a scoprire un'altra cultura e a crescere come persona. E l'Italia. L'Italia mi ha toccato il cuore. Sono arrivato da veterano e mi hanno trattato come un figlio. Oggi torno dove tutto è iniziato, per chiudere un capitolo meraviglioso. Sento che è il momento giusto. Grazie ai miei compagni di squadra. La cosa migliore non sono stati i titoli, siete stati voi. Grazie ai club che mi hanno aperto le porte. Grazie agli allenatori che hanno creduto in me. Grazie ai tifosi per tutto questo affetto. E grazie ai miei figli, alla mia famiglia e ai miei amici. Grazie, calcio, per avermi reso così felice".