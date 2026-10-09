Inter, Akanji sogna in grande: “Non firmo per Scudetto e Coppa Italia, voglio vincere tutto!”

Manuel Akanji fissa gli obiettivi dell’Inter senza porsi limiti: il difensore svizzero vuole puntare a vincere tutte le competizioni.

Manuel Akanji non pone limiti agli obiettivi dell’Inter. Intervistato da Sport Mediaset dal ritiro della nazionale svizzera, il difensore ha parlato anche del proprio adattamento alla difesa a tre e ai diversi sistemi di gioco: “Credo di essere capace di giocare in entrambi i sistemi di gioco. Ho giocato di più nella difesa a 4, come faccio qui, quindi è dove forse sono più abituato. Quando sono arrivato all’Inter, all’inizio è stato abbastanza difficile per me adattarmi sia da braccetto destro sia da centrale della difesa a tre, perché è un sistema diverso, ma ora non c’è alcun tipo di problema in assoluto. Mi alleno tutti i giorni nelle varie sedute, quindi zero problemi per me”. Sul possibile obiettivo di vincere tutte le competizioni, Akanji è stato categorico: “Deve essere sempre questo l’obiettivo, giochiamo qualsiasi competizione per vincere, non scendiamo in campo per perdere. Quindi sì, proveremo a vincere tutto”. E alla domanda se firmerebbe per ripetere il bottino della scorsa stagione con Scudetto e Coppa Italia, ha risposto senza esitazioni: “No, non firmo. Voglio vincere tutto”.

Akanji: “Spero che nelle prossime partite non andremo sotto”

Il difensore svizzero ha poi parlato anche dei propri obiettivi personali e dell’avvio di stagione dell’Inter. Dopo essere stato inserito tra i migliori undici della Serie A nella scorsa stagione, punta a confermarsi ai massimi livelli: “Sarebbe bello essere nominato miglior difensore della Serie A, ma non dipende da me, l’importante poi è sempre la squadra, io provo a fare la mia parte, quindi punto a ottime performance”. Infine, Akanji ha analizzato le difficoltà incontrate dall’Inter in alcune delle ultime gare, con i nerazzurri spesso costretti a rimontare dopo essere andati sotto di due reti: “Mi piacerebbe dirti perché nelle ultime quattro partite siamo partiti 0-2, non penso che abbiamo iniziato le partite male, con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. Con il Real Madrid abbiamo commesso degli errori, ma con l’Udinese e soprattutto con il Napoli abbiamo giocato un grande primo tempo, ma poi eravamo sotto di due gol per errori. La cosa buona è che abbiamo una grande mentalità, siamo rientrati in partita e abbiamo ribaltato il risultato in due occasioni e recuperato con la Roma. Spero che nelle prossime partite non andremo sotto ancora come accaduto”.