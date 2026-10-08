Ufficiale Inter, dopo Stones si ferma anche Jones: lungo stop per il centrocampista

Curtis Jones resterà fuori per almeno tre settimane. È quanto filtra dall’Inter dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista, che dovrà quindi fermarsi per un periodo non breve. Un’assenza che priva Chivu di un’alternativa importante a centrocampo, in un momento in cui il calendario tra campionato e Champions League richiede energie e rotazioni.

Rientro a inizio novembre o dopo la sosta

I tempi esatti dipenderanno dall’evoluzione del recupero. Il rientro in campo può essere previsto a inizio novembre, se il percorso di guarigione procederà senza intoppi. Se invece lo staff medico dovesse optare per la massima prudenza, il giocatore potrebbe tornare a disposizione soltanto dopo la sosta, evitando di correre rischi inutili. Una scelta che verrà valutata giorno per giorno, in base alle risposte fisiche del giocatore, con l’obiettivo di riaverlo al meglio e di scongiurare ricadute.