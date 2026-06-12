Juve, colpo di scena Vlahovic: con Carnevali può rinnovare e restare
In casa Juventus torna d’attualità il dossier legato al futuro di Dusan Vlahovic, con scenari che potrebbero cambiare alla luce delle possibili novità dirigenziali. L’attaccante serbo, il cui contratto è in scadenza, non aveva trovato in precedenza un’intesa per il rinnovo con l’attuale gestione, lasciando aperti diversi interrogativi sul suo destino in bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni racconte da La Gazzetta dello Sport, l’eventuale arrivo di Giovanni Carnevali potrebbe riaprire il confronto sul futuro del centravanti, rendendo nuovamente possibile una discussione sul prolungamento del contratto.
Juventus, con Carnevali si riapre la pista Vlahovic
Il nuovo assetto dirigenziale, infatti, potrebbe portare a una revisione delle strategie e a un diverso approccio nei confronti dei giocatori chiave della rosa. In questo contesto, la posizione di Vlahovic tornerebbe centrale nelle valutazioni della società, con la possibilità che il dialogo tra le parti riparta su nuove basi. Molto dipenderà dalle scelte organizzative della Juventus e dalla volontà di entrambe le parti di trovare un’intesa che possa garantire continuità al progetto tecnico.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro