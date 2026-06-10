Juventus a un passo da Dibu Martinez: ecco il nuovo portiere per Spalletti
Il futuro di Emiliano 'Dibu' Martínez sembra sempre più orientato verso la Serie A e, in particolare, verso la Juventus, che avrebbe compiuto passi decisivi per avvicinarsi al portiere argentino dell’Aston Villa. Secondo Fabrizio Romano, la dirigenza bianconera avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il giocatore sulla base di un contratto triennale, con condizioni economiche già definite e ritenute soddisfacenti da entrambe le parti. L’operazione rappresenterebbe un innesto di grande esperienza internazionale per la squadra di Torino.
Emiliano Dibu Martínez vicino alla Juventus
La trattativa tra Juventus e Aston Villa rappresenta il prossimo e fondamentale passaggio per completare l’operazione di mercato, che al momento si trova in una fase ancora interlocutoria ma sempre più attiva. Le parti stanno lavorando per trovare un’intesa definitiva sulle modalità del trasferimento, inclusi eventuali bonus e dettagli legati ai pagamenti tra i club coinvolti.
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