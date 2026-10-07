Frosinone, retroscena Bobcek: operato al menisco in estate, col Napoli può essere titolare

Bobcek reduce da un’operazione al menisco in estate: con Raimondo e Birligea fuori è in pole contro il Napoli.

Emergono nuovi dettagli sulle condizioni di Tomas Bobcek, arrivato al Frosinone sul finire del mercato estivo diventando l'acquisto più costoso nella storia del club ciociaro. A fare chiarezza sul percorso vissuto dall'attaccante è stato il commissario tecnico della Slovacchia, che ha rivelato come il centravanti sia reduce da un intervento al menisco effettuato durante l'estate. Una circostanza che aiuta a spiegare il suo inserimento graduale nella squadra di Massimiliano Alvini e il minutaggio ancora ridotto. “Poi si è trasferito dalla Polonia all'Italia: è successo tutto in fretta e, per così dire, non sa nemmeno dove si trova... Anche lui ha grandi qualità, ma bisogna essere fisicamente pronti al cento per cento”, ha spiegato il ct slovacco.

Napoli-Frosinone, emergenza per Alvini: Bobcek in pole per giocare titolare al Maradona

Bobcek sta dunque completando il proprio percorso verso la migliore condizione dopo l'operazione estiva. Anche con la Slovacchia il suo impiego è stato gestito: 24 minuti giocati il 29 settembre contro il Kazakistan, prima delle successive panchine. Il centravanti potrebbe però essere chiamato ad accelerare il proprio inserimento proprio contro il Napoli. Gli infortuni di Antonio Raimondo e Daniel Birligea hanno infatti ridotto drasticamente le alternative offensive a disposizione di Alvini e, al momento, Bobcek è in pole position per una maglia da titolare al Maradona. Una possibile occasione importante per l'attaccante slovacco, arrivato a Frosinone con grandi aspettative ma finora inevitabilmente condizionato dal recupero fisico.