Scudetto Roma? Gasperini: "Pianificato in 3 anni, non ci dispiacerebbe anticipare"

Gian Piero Gasperini ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bergamo, parlando del suo addio all’Atalanta e delle ambizioni da tecnico della Roma. Sul “no” alla Juventus di un anno fa ha scelto di sviare: “No comment”, ha risposto ridendo. Poi ha comunque spiegato di aver lasciato i nerazzurri “nel momento in cui ho realizzato che non era umanamente possibile fare di più”. Gasperini ha precisato di non avere rimpianti, ma di provare una profonda nostalgia per una comunità in cui si era perfettamente integrato, al punto da aver mantenuto la casa a Bergamo. Un legame che resiste anche dopo la separazione e che racconta il rapporto speciale costruito con la città in tanti anni di lavoro.

Roma, il sogno scudetto e il piano in tre anni

Il discorso si sposta poi sui giallorossi e sull’obiettivo tricolore. “Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare”, ha dichiarato il tecnico, che resta però con i piedi ben saldi per terra: “siamo consapevoli che la strada è lunga”. Gasperini ha ricordato che “nel football non esistono vie dritte o percorsi netti” e che ci saranno inevitabilmente alti e bassi. Tutto dipenderà dalla capacità di gestirli: “Se riusciremo a gestirli, chissà...”. Un messaggio di ambizione ma anche di prudenza, in una piazza che sogna lo scudetto e che si affida alla guida del suo nuovo allenatore.