Accostato al Napoli, Tiago Gabriel può lasciare Lecce: futuro in Premier League

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Tiago Gabriel è stato uno dei protagonisti della salvezza del Lecce in questa stagione. Il difensore portoghese, arrivato la scorsa estate dall’Estrela Amadora, si è imposto rapidamente nella retroguardia giallorossa diventando un elemento centrale per la squadra. Le sue prestazioni non sono passate inosservate sul mercato internazionale e potrebbero aprire scenari importanti già dopo un solo anno in Serie A. Tra i club interessati c’è il Bournemouth, come riferito da Sky Sport, che sta monitorando con attenzione il giocatore e lo considera un profilo adatto alla Premier League. Il direttore sportivo Tiago Pinto, ex dirigente della Roma, apprezza particolarmente il difensore e lo segue da tempo. Il club inglese avrebbe visionato il giocatore a partire gennaio.

Bournemouth su Tiago Gabriel: il centrale piaceva al Napoli

Il futuro del difensore potrebbe quindi essere lontano da Lecce e dalla Serie A dopo una sola stagione. Il Bournemouth starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta ufficiale già nelle prossime settimane, forte dell’apprezzamento tecnico per il giocatore e della necessità di rinforzare il reparto difensivo. Per il club salentino si tratterebbe di una possibile plusvalenza importante. Il difensore era stato seguito anche dal Napoli che però ora vuole fare all-in su Gila della Lazio.