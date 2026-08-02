Lindstrom a un passo dallo Schalke 04: oggi le visite mediche, il Napoli tratta la formula

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Lindstrom vicino allo Schalke 04: visite mediche svolte, Napoli e club tedesco discutono la formula.

Jesper Lindstrom è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Secondo quanto riportato dalla Bild, l'attaccante danese è arrivato all'aeroporto di Colonia per poi raggiungere Gelsenkirchen, dove sosterrà le visite mediche con lo Schalke 04, dopo aver ricevuto l'autorizzazione del club azzurro. La trattativa tra le due società è ancora aperta, ma il trasferimento appare ormai in dirittura d'arrivo.

Prestito con obbligo o diritto di riscatto: resta da definire la formula

Secondo la stampa tedesca, Napoli e Schalke 04 non hanno ancora trovato l'accordo definitivo sulla formula dell'operazione. Il club azzurro spinge per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i tedeschi preferirebbero inserire un diritto di riscatto. La cifra per l'acquisto definitivo sarebbe già stata fissata a 5 milioni di euro. Per favorire il trasferimento, Lindstrom avrebbe inoltre accettato una sensibile riduzione dell'ingaggio, passando dagli oltre 4,5 milioni di euro percepiti al Napoli a circa 1 milione di euro annuo allo Schalke 04. La Bild aggiunge che la trattativa va avanti da diversi giorni e che, qualora non si concretizzasse, il club tedesco avrebbe già individuato in Facundo Buonanotte del Brighton l'alternativa principale.