Vicario non convince la Juve: spunta l'idea di uno scambio col Napoli

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Schira: Gatti è il primo obiettivo del Napoli, Badiashile resta l'alternativa per la difesa.

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato dopo il grave infortunio di Alessandro Buongiorno. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, il duello è ormai ristretto a due nomi: Federico Gatti e Benoît Badiashile. Il difensore della Juventus resta il preferito di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Giovanni Manna, mentre il centrale del Chelsea rappresenta un'opzione più semplice da concretizzare grazie all'apertura dei Blues a un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Schira: "Gatti è il preferito, attenzione allo scambio con Milinkovic-Savic"

Queste le parole del giornalista: "Il vero obiettivo del Napoli, in questo momento, stante anche il grave infortunio di Buongiorno, che starà fuori almeno fino a dicembre-gennaio, è un difensore centrale. Una poltrona per due: Badiashile o Gatti, Gatti o Badiashile. Badiashile è più facile da prendere perché il Chelsea è aperto a un prestito oneroso con diritto di riscatto. Gatti, però, è il preferito di Allegri e Manna.

Come arrivare a Gatti? Beh, semplice: la Juve chiede 20 milioni, chi stacca 20 milioni lo prende. Il Napoli, però, vuole spenderne meno. Ragiona su un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni oppure si può imbastire una trattativa sulla base di alcuni scambi. Gli scambi, però, non sono semplici da fare tra Napoli e Juve. La Juve avrebbe chiesto Lobotka. Ovviamente il Napoli su Lobotka non si siede neanche a parlare. Si è parlato di Olivera, ma il Napoli sta vendendo Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni e quindi blocca Olivera, che farà l'alternativa e si giocherà il posto con Spinazzola da terzino sinistro. Per cui, al momento, bisognerebbe trovare un nome. Un'idea che mi è arrivata da qualche intermediario, che ha provato a metterla in piedi e che io sinceramente non trascurerei, può essere quella di uno scambio Gatti-Milinkovic-Savic. La Juve ha bisogno di un portiere e Vicario non convince del tutto."