Gutierrez-Bayer, dalla Germania: "C'è il via libera! Fissate le visite mediche"

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Miguel Gutierrez lascia il Napoli: accordo totale con il Bayer Leverkusen, visite mediche a inizio settimana.

Miguel Gutierrez è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Dopo giorni di trattative è arrivato il via libera definitivo all'operazione: il terzino spagnolo lascerà il Napoli per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, bonus inclusi. La conferma arriva anche dalla Germania, dove Sky Sport Deutschland riferisce che il club tedesco ha ricevuto il definitivo via libera dopo aver definito tutti gli ultimi dettagli dell'affare.

Visite mediche tra lunedì e martedì, contratto fino al 2031

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, Gutierrez sosterrà le visite mediche tra lunedì e martedì prima di firmare un contratto che lo legherà al Bayer Leverkusen fino al 30 giugno 2031. Il laterale spagnolo era una precisa richiesta del tecnico Carles Martínez, che lo ha individuato come il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Alex Grimaldo sulla fascia sinistra. Per il Napoli si tratta di una cessione importante, destinata a finanziare le prossime operazioni di mercato in entrata.