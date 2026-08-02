L'Ajax pensa a Noa Lang! Primi contatti, può essere l'erede di Godts

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L'Ajax si muove per Noa Lang: primi contatti con l'esterno del Napoli, ma c'è concorrenza.

Il futuro di Noa Lang continua a essere uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Dopo le indiscrezioni provenienti da Italia e Turchia, anche dall'Olanda arrivano nuovi aggiornamenti sull'esterno offensivo. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, l'Ajax avrebbe avviato i primi contatti con il giocatore, individuandolo come possibile sostituto di Mika Godts, ormai vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain.

Ajax in pressing, ma su Lang ci sono anche Roma, Brugge e Fiorentina

Stando a quanto riferito sul proprio account X dall'esperto di mercato, l'Ajax avrebbe già manifestato il proprio interesse a Noa Lang, che resta però seguito anche da Roma, Club Brugge e Fiorentina. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, soprattutto se il club di Amsterdam completerà la cessione di Godts al PSG, liberando risorse economiche da reinvestire sul mercato. In quel caso, l'Ajax avrebbe la disponibilità finanziaria per soddisfare le richieste del Napoli, che resta disposto ad ascoltare offerte per l'olandese e potrebbe dare il via libera alla cessione per finanziare ulteriori operazioni in entrata.