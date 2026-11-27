Tuttonapoli L'era ADL senza un top tra i pali: ennesima rivoluzione e stavolta ci prova lo scouting

Il Napoli guarda a Pedro Morisco, portiere del Coritiba e convocato anche da Ancelotti per il Brasile, ritenuto un grande prospetto

Il Napoli nell'era De Laurentiis ha presentato campioni stratosferici praticamente in ogni ruolo. Elementi che hanno fatto sognare, che si sono messi in vetrina e poi hanno portato magari anche grosse plusvalenze. In tutti i ruoli, però, tranne uno. Quello del portiere ha visto elementi di esperienza come Reina e Ospina, nella fase finale della loro carriera, ma mai un elemento in quel momento top o tra i primissimi del campionato. Lo stesso accade anche nella stagione in corso con Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, due buoni portieri, buonissimi, ma il primo non ha avuto la crescita che tutti attendevano ed il secondo probabilmente non ha ancora giustificato la valutazione di 22mln di euro. In estate, se non addirittura a gennaio, le cose però dovrebbero cambiare.

Meret, scadenza e infortuni: il futuro del portiere azzurro è in bilico

Alex Meret continua a fare i conti con problemi fisici che ne limitano la continuità e il suo contratto è in scadenza. Due elementi che pesano sulle valutazioni del club: un portiere che si ferma con frequenza difficilmente può essere considerato un titolare su cui costruire il futuro, e la scadenza vicina rende ogni scelta più urgente. Il rinnovo non è scontato, e il Napoli deve decidere se puntare ancora sul suo numero uno storico o voltare pagina.

Milinkovic-Savic non convince del tutto: buon portiere, ma non un top

Anche la posizione di Vanja Milinkovic-Savic è tutt'altro che blindata. Il serbo non ha convinto del tutto e resta, come Meret, un buon portiere ma non un profilo da vertice assoluto. E nel suo caso anche l'ingaggio pesa non poco nei ragionamenti. Due estremi difensori affidabili, dunque, ma nessuno dei due appartiene alla primissima fascia, quella che è in questo momento del Napoli almeno come ambizioni.

Il top può arrivare dallo scouting? Spunta Morisco

Il Napoli prova a risolvere il problema con il lavoro di scouting. Del resto difficile per il club - a livello economico, di appeal e stipendio - andare già su un portiere garanzia ad altissimo livello e si affiderà allo scoutinho. Manna ha messo gli occhi su Pedro Morisco, portiere del Coritiba, 22 anni, 1,91cm. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi osservatori: nel Coritiba ha collezionato 41 presenze, subendo 24 reti e contribuendo alla promozione del club nella massima serie brasiliana con una striscia di 578 minuti consecutivi senza subire gol. Un percorso che gli ha permesso di attirare l'attenzione anche della nazionale brasiliana, con la prima convocazione nella Seleçao arrivata nel settembre 2026 e già due presenze con Ancelotti. Un nome caldo, ma capire se l'affare si potrà anticipare a gennaio, per permettergli un ambientamento più sereno nel calcio europeo, ma l'unica certezza ad oggi è che il Napoli si affiderà allo scouting per scovare il portiere top che storicamente proprio non riesce a trovare.