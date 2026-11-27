Ricordate Dodo? Può diventare occasione a zero: il Napoli ci pensa

Ultime calciomercato Napoli, piace sempre Dodo della Fiorentina

Tra le occasioni da monitorare sul mercato di Serie A c'è sicuramente Dodô. Il terzino brasiliano della Fiorentina rappresenta un'opportunità per le società interessate, soprattutto in virtù della situazione contrattuale. Chi volesse puntare su di lui già nella finestra di gennaio potrebbe provare a chiudere l'operazione per pochi milioni di euro. In alternativa, esiste anche la possibilità di assicurarselo a parametro zero, senza dover sostenere costi per il cartellino.

L'addio sfumato della scorsa estate

La partenza da Firenze sembrava ormai scontata già durante la scorsa estate, ma alla fine Dodô è rimasto in viola. A frenare la cessione sarebbero state sia le valutazioni della società sui possibili sostituti, tra cui Jimenez e Joao Mario, sia le offerte ricevute, considerate insufficienti dal direttore sportivo Paratici. Anche la pista che avrebbe potuto portarlo al Nottingham Forest si è definitivamente arenata nelle battute finali del mercato.

Il Napoli osserva la situazione

Da gennaio, però, lo scenario potrebbe cambiare ulteriormente. Il brasiliano sarà infatti libero di accordarsi con un'altra società per la prossima stagione, senza che venga riconosciuto un indennizzo alla Fiorentina. Paratici, tuttavia, avrebbe ancora una carta da giocare: un'intesa verbale con l'entourage del giocatore per un rinnovo ponte fino al 2028, soluzione che permetterebbe al club viola di incassare dalla sua eventuale cessione. Tra le società che seguono con attenzione l'evolversi della situazione ci sarebbe anche il Napoli, pronto a valutare un possibile affondo.