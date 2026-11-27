Lobotka-Anguissa ai saluti? Tmw: "Sta per concludersi avventura al Napoli"
Il futuro di Stanislav Lobotka potrebbe essere lontano da Napoli. Il centrocampista slovacco ha un contratto che prevede un'opzione di rinnovo automatico fino al 2028, esercitabile dal club azzurro. Tuttavia, secondo quanto raccolto, al momento la società non sembrerebbe intenzionata a sfruttare questa possibilità, valutando invece l'ipotesi di lasciarlo partire a parametro zero al termine della stagione. Uno scenario che potrebbe aprire le porte a eventuali pretendenti già nei prossimi mesi. Lo riporta la redazione di Tmw.
Lobotka, il rinnovo resta in stand-by
La situazione contrattuale del regista rappresenta dunque un'opportunità per le società interessate. Con il Napoli che non sembra intenzionato a blindarlo attraverso l'opzione a disposizione, eventuali offerte potrebbero convincere il club a lasciarlo partire già nella prossima sessione estiva, anche per una cifra contenuta. Una soluzione che consentirebbe agli azzurri di evitare una partenza senza alcun indennizzo.
Anguissa, separazione sempre più vicina
Situazione simile anche per Frank Zambo Anguissa, il cui contratto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno. Anche per il centrocampista camerunese l'avventura in maglia azzurra sembra avviarsi verso la conclusione. La società non avrebbe infatti intenzione di opporsi a una possibile cessione qualora arrivasse un'offerta ritenuta congrua. Nessuna particolare resistenza, dunque, davanti alla possibilità di trovare una soluzione in uscita, con il futuro del giocatore che potrebbe essere lontano da Castel Volturno.
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