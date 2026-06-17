Allegri, ore caldissime per l'addio al Milan: contatti in corso
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Sono ore caldissime per la risoluzione del contratto che lega Massimiliano Allegri al Milan.
Sono ore caldissime per la risoluzione del contratto che lega Massimiliano Allegri al Milan. In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti sul Milan e sulla chiusura del rapporto col tecnico.
Allegri-Milan, ore caldissime per la risoluzione
“Il Milan ha annunciato Amorim e ora vuole sistemare la questione Allegri. Le parti sono in strettissimo contatto, si lavora per una chiusura del cerchio a breve. Ci sono contatti in corso tra entourage di Allegri e il Milan per trovare l’intesa per sciogliere il contratto, appena si troverà l’accordo Allegri potrà essere ufficializzato al Napoli”.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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