Allegri-Napoli, da Milano: il Milan lo libererà perché non può permettersi di pagarlo

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Daniele Dallera, giornalista

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Daniele Dallera, giornalista: “Non è ingiusto perchè ce lo meritiamo, ma non mi passa non essere al Mondiale. E, non ci sono i segnali di fatti che possano cambiare questa situazione. Baldini rappresenta bel bene anche se pure lui ricade in errore in certe dichiarazioni. Se siamo disgustati noi, lo è anche lui visto che è un esteta del calcio, ma continuare a ripetere che il calcio è governato da lestofanti, credo che non faccia bene.

Non credo che la situazione Allegri-Milan termini come è successo tra Palladino e l’Atalanta. All’Atalanta c’è una società, una proprietà, un piano. Col Napoli è una questione di soldi e credo che le parti la risolveranno perchè al Milan costa tenere Allegri attaccato e in questo momento il club non è ricco, non può permettersi di pagare questioni di principio. Sono un estimatore di Allegri, passare da Conte ad Aggeggi è un cambiamento radicale, ma il tecnico credo abbia tutte le motivazioni per venire a Napoli e fare molto bene".