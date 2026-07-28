Calciomercato Napoli, Badiashile e Tiago Gabriel nel mirino: il Lecce spara alto

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Napoli a caccia di un difensore: Badiashile e Tiago Gabriel sono le priorità di Manna.

Il Napoli prosegue la ricerca di un nuovo difensore centrale da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna restano soprattutto due nomi: Tiago Gabriel del Lecce e Benoît Badiashile del Chelsea. Le valutazioni economiche e la formula dell'operazione saranno decisive per capire quale pista potrà concretizzarsi nelle prossime settimane.

Tiago Gabriel costa troppo, Badiashile resta un'opzione concreta

Secondo Tuttosport, il Lecce continua a valutare Tiago Gabriel 30 milioni di euro, una richiesta ritenuta troppo elevata dal Napoli, nonostante il difensore portoghese rappresenti un'opportunità interessante anche per la sua collocazione nella lista UEFA, essendo un giocatore Under. Per quanto riguarda Badiashile, invece, dopo il no del Chelsea al prestito con diritto di riscatto, il club azzurro starebbe valutando un'offerta da circa 18 milioni di euro per il centrale francese classe 2001, che avrebbe manifestato gradimento per un eventuale trasferimento in azzurro.