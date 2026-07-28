Accostato al Napoli, l'agente di Frattesi: "Ha situazioni. Juve? Prima devo incontrare l'Inter"

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Riso rinvia ogni decisione su Frattesi: prima il confronto con l'Inter, poi il futuro.

Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ha aggiornato sul futuro del centrocampista, che è stato accostato anche al Napoli e potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di mercato: "Io devo ancora incontrare i nerazzurri, appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni, ma prima devo parlarne con loro".

Su di lui c'è la Juventus?

"Non parlo di queste cose prima di parlare con l'Inter: non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro: fa gol pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo".

Carlos Augusto cosa farà?

"Sicuramente a breve si parlerà con loro anche del rinnovo di Carlos".

Contento dell'operazione con il Milan?

"Camarda e Comotto fanno parte di un nuovo Milan, sicuramente saranno il futuro: sono molto contento e sono contenti loro".

Cristante ha rinnovato.

"È il capitano della Roma, entrerà nella storia".