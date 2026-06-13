Il Bologna sfida il Napoli: nel mirino il gioiellino 2008 Natali del Leverkusen

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Tra i giovani difensori più osservati in questa fase di mercato c'è anche Andrea Natali. II centrale classe 2008, di proprietà del Bayer Leverkusen e reduce da una stagione in prestito all'AZ Alkmaar, è finito nel mirino di diverse società italiane, tra cui Bologna e Napoli. Figlio dell'ex difensore Cesare Natali, che in passato ha vestito anche la maglia rossoblù, Andrea ha trascorso l'ultima annata nei Paesi Bassi, guidando da capitano la seconda squadra dell'AZ e confermando le qualità che lo hanno portato anche nel giro delle nazionali giovanili azzurre.

La situazione contrattuale del giocatore potrebbe favorire nuovi scenari. Natali ha ancora un anno di accordo con il Bayer Leverkusen e il club tedesco dovrà decidere se prolungarne il contratto, eventualmente concedendolo nuovamente in prestito, oppure valutare una cessione a titolo definitivo. Al momento un ritorno immediato in Germania non sembra rappresentare la soluzione più probabile.

Il Bologna ha effettuato alcuni sondaggi e valuta il difensore come possibile investimento per il futuro, soprattutto in vista della probabile partenza di Lucumí. Natali andrebbe a inserirsi in un reparto che comprende già Heggem, Vitik e Helland. Anche il Napoli resta vigile sulla situazione. Il club azzurro segue da tempo il giovane centrale e potrebbe rappresentare una concorrenza importante per i rossoblù. Molto dipenderà però dalle decisioni del Bayer Leverkusen, che mantiene il controllo sul futuro del promettente difensore italiano.