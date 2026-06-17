Cajuste, il Napoli non vuole svenderlo: la possibile destinazione

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Il centrocampista svedese, arrivato al Napoli nell'estate del 2023 dal Reims per circa 12 milioni di euro

Il futuro di Cajuste resta tutto da scrivere. Il centrocampista svedese, arrivato al Napoli nell'estate del 2023 dal Reims per circa 12 milioni di euro, è reduce da una stagione positiva in Inghilterra con la maglia dell'Ipswich Town, culminata con la vittoria della Championship. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro non ha intenzione di svendere il calciatore e valuta con attenzione le prossime mosse di mercato. Il quotidiano sottolinea come "ci sono affari che appartengono ad un'epoca vicina che sembra invece lontana e un club ha il dovere di tutelare se stesso e il proprio patrimonio senza svendere".

Cajuste, il Napoli valuta il futuro: Ipswich resta interessato

Cajuste, che compirà 27 anni ad agosto, ha lasciato buone impressioni durante la sua esperienza inglese e non è escluso che possa proseguire la sua avventura all'Ipswich. Come evidenzia ancora La Gazzetta dello Sport, il centrocampista "ha appena vinto la Championship con l'Ipswich Town, dove potrebbe anche restare, nonostante non sia stato esercitato il diritto di riscatto".

Il mancato acquisto a titolo definitivo da parte del club inglese è legato a una clausola specifica presente nell'accordo. Sempre secondo la rosea, il riscatto "sarebbe stato obbligatorio, ma non ha raggiunto le presenze necessarie"