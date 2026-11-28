Lucca verso l'addio a gennaio, Schira: "Tre club di A hanno chiesto informazioni"
Lorenzo Lucca verso l'addio al Napoli a gennaio: secondo Nicolò Schira, Sassuolo, Genoa e Bologna hanno chiesto informazioni.
Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe essere lontano da Napoli già a partire dalla prossima sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il proprio account X, tre società di Serie A avrebbero chiesto informazioni sull'attaccante azzurro: si tratta di Sassuolo, Genoa e Bologna.
Calciomercato Napoli, tre club sulle tracce di Lucca
Il centravanti sarebbe pronto a lasciare il club partenopeo nella finestra di mercato di gennaio. Queste le indiscrezioni riferite da Schira sui social: “Sassuolo, Genoa e Bologna hanno chiesto informazioni su Lorenzo Lucca, pronto a lasciare il Napoli nella sessione invernale di calciomercato”. Al momento non emergono indicazioni sulla possibile formula del trasferimento.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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