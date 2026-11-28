Rinnovo McTominay: svelata la prima richiesta d'ingaggio dell'agente
Non è stato ancora trovato un punto d'incontro tra il Napoli e l'entourage di Scott McTominay per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2028. I rapporti tra le parti restano cordiali e la volontà della società partenopea è quella di blindare ulteriormente il centrocampista scozzese, diventato uno dei pilastri della squadra azzurra. A complicare la trattativa, tuttavia, sono le richieste economiche dell'agente dell'ex Manchester United.
Rinnovo McTominay, la richiesta dell'agente e la posizione del Napoli
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'entourage dello scozzese avrebbe chiesto un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra che ha spaventato il club di Aurelio De Laurentiis, intenzionato a ridurre il monte ingaggi e per il quale tale richiesta sarebbe fuori dai nuovi parametri economici. Il Napoli intende comunque portare avanti la trattativa, mettendo sul piatto uno stipendio da 6 milioni netti annui, cifra che rappresenterebbe il massimo sforzo sostenibile dalla società in questo momento.
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