Rinnovo McTominay: svelata la prima richiesta d'ingaggio dell'agente

Proseguono i dialoghi per il rinnovo contrattuale di Scott McTominay, ma resta una distanza economica tra le richieste dell'entourage e l'offerta del Napoli.

Non è stato ancora trovato un punto d'incontro tra il Napoli e l'entourage di Scott McTominay per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2028. I rapporti tra le parti restano cordiali e la volontà della società partenopea è quella di blindare ulteriormente il centrocampista scozzese, diventato uno dei pilastri della squadra azzurra. A complicare la trattativa, tuttavia, sono le richieste economiche dell'agente dell'ex Manchester United.

Rinnovo McTominay, la richiesta dell'agente e la posizione del Napoli

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'entourage dello scozzese avrebbe chiesto un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra che ha spaventato il club di Aurelio De Laurentiis, intenzionato a ridurre il monte ingaggi e per il quale tale richiesta sarebbe fuori dai nuovi parametri economici. Il Napoli intende comunque portare avanti la trattativa, mettendo sul piatto uno stipendio da 6 milioni netti annui, cifra che rappresenterebbe il massimo sforzo sostenibile dalla società in questo momento.