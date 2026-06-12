Calciomercato Napoli, non solo Gila: tre centrali nel mirino di Manna

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Calciomercato Napoli, occhio alla difesa. Tanti i nomi per il ds Manna, Allegri in attesa. Piacciono Natali e Gatti oltre a Gila della Lazio

Il Napoli continua a guardare al futuro e programma le prossime mosse per rafforzare il reparto arretrato. La dirigenza azzurra, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, starebbe valutando diversi profili in vista delle prossime sessioni di mercato, con l'obiettivo di garantire qualità e profondità a una difesa destinata a rinnovarsi gradualmente. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione figura quello di Mario Gila, già da tempo accostato al club partenopeo e considerato uno dei principali candidati per un eventuale innesto nel pacchetto difensivo.

Calciomercato Napoli, non solo Gila: spuntano anche Gatti e Natali

Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, la lista degli osservati speciali non si limita però al centrale della Lazio. Il Napoli starebbe infatti monitorando anche Federico Gatti e il giovane Natali, profili differenti per esperienza e prospettive ma accomunati dall'interesse della società. L'idea è quella di costruire una difesa solida e competitiva, capace di garantire continuità sia nell'immediato sia nel lungo periodo. Manna sarebbe al lavoro per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze tecniche della squadra, valutando attentamente opportunità e margini di trattativa. Le prossime settimane potrebbero fornire indicazioni più chiare sulle strategie del club, ma il rafforzamento della retroguardia resta una delle priorità in vista del futuro.