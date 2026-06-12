Ultim'ora Calciomercato Napoli, nome nuovo in mediana: piace Engels del Celtic

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Arne Engels nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Il calciomercato sta entrando nel vivo: le mosse del ds Manna e di De Laurentiis

Arne Engels si è imposto come uno dei protagonisti del Celtic Glasgow nella stagione appena conclusa, confermando una crescita costante che lo ha reso uno dei profili più interessanti del campionato scozzese. Il centrocampista belga ha collezionato numeri importanti in Scottish Premiership, contribuendo con quattro gol e due assist, per un totale complessivo di quarantasei presenze e un bilancio stagionale che sale a sette reti e otto assist considerando tutte le competizioni. La sua duttilità tattica, che gli consente di essere impiegato sia da centrocampista centrale sia sulle corsie esterne, rappresenta una delle qualità più apprezzate dagli addetti ai lavori. Lo si legge su Tmw.

Engels nel mirino del Napoli, ma la concorrenza è folta

Proprio questa versatilità ha attirato l’attenzione del Napoli, alla ricerca di profili giovani in grado di ringiovanire una rosa che potrebbe andare incontro ad alcune uscite importanti, come quelle di André-Frank Zambo Anguissa e Mathías Olivera. Il club azzurro valuta con interesse il profilo del classe 2003, che compirà 23 anni il prossimo settembre, considerandolo un possibile investimento per il futuro. Tuttavia, la concorrenza per il giocatore non manca: anche diversi club di Premier League si sono mossi con richieste di informazioni, tra cui Fulham, Sunderland e Nottingham Forest, quest’ultimo potenzialmente chiamato a sostituire Anderson in caso di partenza verso il Manchester City. Non si tratta dunque di una corsa semplice per il Napoli, anche se le squadre coinvolte non appartengono alla fascia delle big impegnate stabilmente in Champions League.