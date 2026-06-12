Calciomercato Napoli, pista nuova a centrocampo: tutto dipende da un addio
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Napoli interessato a Ndour per il centrocampo. L'arrivo del centrocampista della Fiorentina dipende anche dalla cessione di Anguissa.
Il Napoli continua a muoversi per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina per Cher Ndour, centrocampista classe 2004 considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano.
Napoli-Ndour dipende da Anguissa. E la Fiorentina spara alto
Il club viola, però, non sembra intenzionato a fare sconti e valuterebbe il giocatore circa 30 milioni di euro. Il nome di Ndour si inserisce in un elenco di profili monitorati dagli azzurri soprattutto in caso di partenza di Frank Anguissa. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Roma.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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