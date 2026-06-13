Calciomercato Napoli, sfuma Zeballos? Il Boca gli ha offerto il rinnovo

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Il Napoli osserva Exequiel Zeballos, giovane esterno del Boca Juniors, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino.

Il Napoli continua a seguire con grande attenzione il mercato sudamericano e tra i profili monitorati con interesse c’è Exequiel Zeballos, talento offensivo del Boca Juniors considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio argentino. L’esterno classe 2002, soprannominato “El Changuito”, rispecchia perfettamente l’identikit tracciato dal club azzurro: giovane, tecnico, rapido e già potenzialmente pronto per il salto nel calcio europeo. Ala destra naturale, Zeballos può però essere impiegato su entrambe le corsie offensive grazie alla sua duttilità, e in alcune occasioni è stato schierato anche come centravanti.

Zeballos, futuro incerto: il Boca gli offre il rinnovo

Mancino di piede, alto 1,75, si è messo in mostra alla Bombonera con gol, assist e giocate di qualità, confermando le ottime impressioni già maturate ai tempi dell’Argentina Under 17, con cui ha vinto il Sudamericano nel 2019. Il contratto di Zeballos con il Boca Juniors è in scadenza il prossimo 31 dicembre. Il club argentino - riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira - ha avanzato una proposta di rinnovo al giocatore, che nei prossimi giorni dovrà dare una risposta definitiva sul proprio futuro.