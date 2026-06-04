De Bruyne verso l'addio? Sirene americane e la permanenza non è scontata

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Kevin De Bruyne ora è impegnato al Mondiale con il Belgio. Al Napoli futuro in bilico. Allegri lo aspetta, ma occhio all'America

Secondo Tuttosport, tornano a circolare le sirene dalla Major League Soccer attorno a Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli. Dopo il Mondiale con il Belgio, il fuoriclasse ex Manchester City potrebbe valutare scenari alternativi per il prosieguo della carriera, pur restando al momento un elemento centrale nel progetto tecnico azzurro. Aspettando il confronto con Allegri.

De Bruyne diviso tra Napoli e l'America

Diversi club della MLS starebbero preparando proposte e progetti ambiziosi per convincerlo a trasferirsi negli Stati Uniti, facendo leva su un campionato in forte crescita e su un’offerta complessiva potenzialmente molto attrattiva. Nonostante le voci, il giocatore appare però concentrato sugli impegni immediati con il Napoli e con la Nazionale belga, senza aperture concrete nel breve periodo.

De Bruyne tra Napoli, Nazionale e futuro MLS

La prospettiva di un’esperienza in MLS resta comunque sullo sfondo e dipenderà da una serie di fattori, tra cui le ambizioni del Napoli e la direzione che il club intenderà prendere nelle prossime stagioni. In questo contesto, Kevin De Bruyne continua a essere considerato una risorsa fondamentale per qualità, visione di gioco ed esperienza internazionale, elementi che ne fanno un punto di riferimento tecnico anche nelle valutazioni interne. L’evoluzione della situazione sarà seguita con attenzione anche da Massimiliano Allegri, interessato a costruire una squadra competitiva attorno a profili di alto livello. Al momento, però, non si registrano accelerazioni: il presente del centrocampista resta saldamente legato al campo, mentre il futuro rimane aperto a più scenari.