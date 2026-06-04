Dubbio porta per il Napoli: Allegri ha una sua idea sul ruolo del portiere
Tra le prime questioni che Massimiliano Allegri sarà chiamato ad affrontare al Napoli c’è quella legata al ruolo del portiere. Il tecnico ha sempre attribuito grande importanza alle qualità tra i pali, privilegiando spesso l’affidabilità nelle parate rispetto alle capacità di costruzione del gioco dal basso. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Una filosofia che potrebbe incidere in modo significativo sulle valutazioni della società e sulle gerarchie in vista della prossima stagione.
Porta Napoli, dubbio titolare
In questo contesto, il futuro di Vanja Milinkovic-Savic appare tutt’altro che definito, con il suo profilo che potrebbe non rispecchiare pienamente le caratteristiche richieste dal nuovo allenatore. L’arrivo di Allegri potrebbe rilanciare le quotazioni di Alex Meret, che avrebbe così l’opportunità di riconquistare stabilmente il ruolo di titolare. Il portiere friulano, apprezzato per le sue doti tra i pali e per la capacità di garantire sicurezza al reparto difensivo, sembra possedere caratteristiche più vicine alle preferenze del tecnico.
Spunta un altro portiere per il Napoli
Tuttavia, il Napoli continua a monitorare anche alternative sul mercato. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse figura quello del ceco Matej Kovar, profilo giovane ma già dotato di esperienza internazionale e considerato una possibile soluzione per il futuro della porta azzurra. Le valutazioni definitive saranno affidate alle prossime settimane, ma la scelta dell’estremo difensore rappresenta uno dei temi centrali nella costruzione del nuovo Napoli targato Allegri.
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