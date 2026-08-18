Il Galatasaray torna alla carica per Lang! Si lavora col Napoli per una soluzione, i dettagli
Il Galatasaray torna con decisione sulle tracce di Noa Lang e ha avviato nuovi negoziati con il Napoli per riportare l'esterno olandese in Turchia. Le due società sarebbero già al lavoro per individuare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti e consentire al giocatore di lasciare nuovamente il club azzurro. A riferire gli ultimi sviluppi della trattativa è Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di mercato di Sky Germania, attraverso il proprio account X.
Noa Lang-Galatasaray, si lavora alla cessione definitiva
I contatti tra Napoli e Galatasaray riguardano questa volta un trasferimento a titolo definitivo, con i due club impegnati nella ricerca di un'intesa sulle condizioni economiche dell'operazione. I negoziati sono stati avviati e le parti stanno lavorando per trovare la formula giusta per arrivare alla chiusura dell'affare. Il futuro di Noa Lang potrebbe dunque essere nuovamente al Galatasaray, con il Napoli pronto a discutere la sua cessione definitiva.
🚨EXCL | Galatasaray have opened negotiations with Napoli to re-sign Noa Lang.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 18, 2026
The clubs are now working to find a solution. Talks about a permanent deal. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/bm57yooKA8
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