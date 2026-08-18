Ultim'ora Il Galatasaray torna alla carica per Lang! Si lavora col Napoli per una soluzione, i dettagli

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Galatasaray e Napoli trattano per Noa Lang: contatti avviati per il trasferimento definitivo.

Il Galatasaray torna con decisione sulle tracce di Noa Lang e ha avviato nuovi negoziati con il Napoli per riportare l'esterno olandese in Turchia. Le due società sarebbero già al lavoro per individuare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti e consentire al giocatore di lasciare nuovamente il club azzurro. A riferire gli ultimi sviluppi della trattativa è Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di mercato di Sky Germania, attraverso il proprio account X.

Noa Lang-Galatasaray, si lavora alla cessione definitiva

I contatti tra Napoli e Galatasaray riguardano questa volta un trasferimento a titolo definitivo, con i due club impegnati nella ricerca di un'intesa sulle condizioni economiche dell'operazione. I negoziati sono stati avviati e le parti stanno lavorando per trovare la formula giusta per arrivare alla chiusura dell'affare. Il futuro di Noa Lang potrebbe dunque essere nuovamente al Galatasaray, con il Napoli pronto a discutere la sua cessione definitiva.