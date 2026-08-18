Mathys Tel-Napoli, Romano spegne il sogno dei tifosi: “Non è in vendita, non c'è niente”

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Fabrizio Romano esclude Mathys Tel per il Napoli: il Tottenham non vuole cederlo.

Mathys Tel non rappresenta al momento un'opzione concreta per il Napoli nelle battute finali del calciomercato. A fare chiarezza sulla situazione dell'attaccante del Tottenham è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha escluso l'esistenza di trattative con il club partenopeo o con altre società italiane. Gli Spurs, infatti, non avrebbero intenzione di privarsi del giovane francese e lo considerano parte integrante della propria rosa.

Romano esclude Tel dal mercato italiano: “Il Tottenham non lo lascia partire”

L'esperto di mercato internazionale ha risposto alle numerose indiscrezioni che avevano accostato Tel al Napoli come possibile soluzione last minute, spiegando la posizione del Tottenham. Queste le parole di Romano: "Tante le domande che riguardano Mathys Tel del Tottenham, se può essere un'opzione last minute per quanto riguarda il Napoli o altre cose. In questo momento, da quanto mi risulta, ragazzi, Mathys Tel non è in vendita. Mathys Tel è un giocatore che il Tottenham non lascia partire, quindi oggi il discorso Mathys Tel non risulta essere in piedi con nessuna squadra italiana. Quindi dobbiamo assolutamente escluderlo, non c'è niente".