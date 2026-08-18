Lucca resta in uscita: la Lazio osserva, Manna detta le condizioni

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Lucca può lasciare il Napoli: Lazio interessata, ma gli azzurri frenano sul prestito.

Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei temi aperti del mercato del Napoli. L'attaccante è considerato in uscita e il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per individuare una soluzione che possa incontrare il gradimento del calciatore e, contemporaneamente, soddisfare le richieste economiche della società partenopea. Tra i club che seguono da tempo la situazione c'è la Lazio di Gennaro Gattuso, che continua a tenere il centravanti nella propria lista per rinforzare il reparto offensivo.

Lucca, il Napoli non vuole cederlo in prestito

Al momento, tuttavia, non sarebbe ancora arrivata una proposta in grado di imprimere un'accelerazione alla possibile partenza di Lucca. Un aspetto importante riguarda soprattutto la formula dell'operazione, perché il Napoli preferirebbe evitare una cessione temporanea dell'attaccante. Come riportato dall'edizione odierna de Il Roma: "Qualche sondaggio per Lucca, che il Napoli non vorrebbe cedere in prestito, ma ancora nulla di concreto". La situazione resta quindi in evoluzione, con Manna in attesa dell'offerta giusta per definire il futuro del centravanti azzurro.