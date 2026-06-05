Gila, accordo col Napoli: ma serve intesa con la Lazio

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Mario Gila della Lazio è il primo nome del club sul calciomercato: il Napoli punta il difensore ma tutto dipende da Lotito

Mario Gila, difensore della Lazio, avrebbe un forte gradimento per un possibile trasferimento al Napoli, al punto da essere disposto a spingere per la soluzione azzurra. Lo riporta il Mattino oggi in edicola. Il club biancoceleste, alle prese con la necessità di sistemare i conti e con il rischio di chiudere un’altra sessione di mercato in equilibrio di saldo zero, potrebbe essere costretto a valutare la cessione del centrale spagnolo. La valutazione fissata dalla Lazio si aggira intorno ai 27 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta il principale ostacolo alla trattativa. Lo scenario resta quindi legato alle esigenze di bilancio della Lazio e alla volontà del giocatore di compiere un salto di qualità in Serie A, con il Napoli che osserva con attenzione l’evolversi della situazione di fatto.

Gila, trattativa e strategie del Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il difensore 25enne di Barcellona, ma manca ancora l’accordo con la Lazio. Il presidente Aurelio De Laurentiis, prima di affondare il colpo, vorrebbe che il nuovo tecnico Massimiliano Allegri valutasse attentamente anche Rafa Marín e Luca Marianucci.

Focus difesa oltre Gila: il Napoli riflette con Allegri

L'obiettivo, infatti, sarebbe quello di capire se possano essere considerati soluzioni affidabili per completare il reparto arretrato insieme ad Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani e Sam Beukema. In questa fase preliminare il club azzurro continua a monitorare il dossier difensori, senza accelerazioni definitive, in attesa delle valutazioni tecniche e delle condizioni economiche complessive dell’operazione.