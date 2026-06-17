Gila-Napoli, il retroscena: Allegri lo voleva già al Milan
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo rinforzo del Napoli per la nuova stagione potrebbe essere Mario Gila. Il club azzurro sarebbe infatti nelle fasi decisive della trattativa con la Lazio per il difensore spagnolo, considerato un profilo ideale per il progetto tecnico che sta prendendo forma.
L'operazione avrebbe ottenuto il pieno gradimento di Massimiliano Allegri, indicato come il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico vede in Gila una pedina fondamentale per rafforzare il reparto arretrato grazie alle sue caratteristiche: capacità di giocare con una linea difensiva alta, qualità nell'impostazione dal basso e aggressività nel recupero del pallone.
Gila-Napoli, è una richiesta specifica di Allegri
Sempre secondo il quotidiano sportivo, Allegri seguiva il centrale spagnolo già ai tempi della sua esperienza al Milan, considerandolo da tempo uno dei profili più interessanti nel ruolo. Il Napoli starebbe ora cercando di trovare l'intesa definitiva con la Lazio, che valuta il cartellino del giocatore circa 30 milioni di euro.
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