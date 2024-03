Gazzetta - Italiano in cima alle preferenze di ADL: affare possibile ad una sola condizione

Vincenzo Italiano resta sempre in cima alle preferenze del presidente De Laurentiis per la panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Italiano resta sempre in cima alle preferenze del presidente De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma è un’ipotesi percorribile soltanto nel momento in cui fosse il tecnico a forzare la separazione dalla Fiorentina, per la questione dei rapporti precedentemente esposta.

L’allenatore ha un accordo garantito fino al termine della stagione, con un’opzione in favore della società per prolungare di un altro anno. Molto, dunque, dipenderà dai traguardi che i viola saranno in grado di raggiungere tra campionato, Coppa Italia e Conference League i tre fronti in cui sono impegnati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.