Buongiorno-Napoli già da escludere, è partita l'asta e Cairo alza ancora il prezzo

Dopo l'assalto recente del Napoli andato a vuoto, il Milan torna a farsi sotto per il difensore granata

TuttoNapoli.net

© foto di Cristiano Mazzi/Image Sport www.imagepho

Alessandro Buongiorno già nel mezzo di una contesa. Dopo l'assalto recente del Napoli andato a vuoto, il Milan torna a farsi sotto per il difensore granata classe '99 che ha stregato anche l'Inter. La stagione e la crescita da applausi tra la corte di Juric e quella di Spalletti in Nazionale hanno provocato il forte interesse di queste big, mentre il giocatore strada facendo ha cominciato a sentire - riferisce Tuttosport - la voglia e la necessità di cimentarsi in un top club impegnato in Champions e sulla carta in lotta per lo scudetto.

L’Inter, per ambizioni in questione, si sente la prima scelta possibile - si legge - e il giocatore è rimasto colpito dalle avance, perciò se Beppe Marotta dovesse trovare l'accordo con Cairo l'affare verrebbe chiuso all'istante. Peccato che il presidente del Torino ora abbia alzato il prezzo del cartellino a 45 milioni: i nerazzurri potrebbero anche addentrarsi nella questione ma solo con un prestito con obbligo di riscatto, formula poco gradita dal patron granata. Ed ecco il tentativo di inserimento del Milan, che attraverso Moncada ha avuto più di un incontro - informa il quotidiano - con l'agente di Buongiorno: per arrivare alla cifra richiesta però servirebbe maggiore budget, che potrebbe arrivare da una cessione in difesa (Tomori e Thiaw gli indiziati).