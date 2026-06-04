Il Napoli si inserisce nella corsa a Can Uzun: piace il gioiellino 2005 dell’Eintracht

vedi letture

Calciomercato Napoli, Can Uzun nel mirino: il talento 2005 dell’Eintracht Francoforte piace a mezza Europa.

Can Uzun si candida a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dalla Bild, il Galatasaray avrebbe individuato nel giovane talento dell’Eintracht Francoforte la priorità assoluta per la campagna acquisti, ma il club turco dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più folta. Sul fantasista classe 2005, infatti, ci sarebbero anche il Napoli, il Milan e diverse società di Premier League.

Il Napoli osserva da vicino il talento turco-tedesco

Tra i club che stanno seguendo con maggiore attenzione l’evoluzione della situazione c’è dunque il club azzurro, che avrebbe inserito Uzun nella lista dei profili monitorati per il futuro. Nato nel 2005, nazionale turco con passaporto tedesco, il trequartista è considerato uno dei giocatori più promettenti della nuova generazione grazie alle sue qualità tecniche, alla visione di gioco e alla capacità di incidere negli ultimi metri. La stagione appena conclusa ha ulteriormente confermato il suo valore. Con la maglia dell’Eintracht Francoforte, Uzun ha collezionato 28 presenze complessive tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, mettendo a segno 10 reti e servendo 6 assist. Numeri che ne hanno fatto uno dei giovani più interessanti del panorama europeo e che spiegano l’interesse crescente di diversi club pronti a sfidarsi per assicurarsene le prestazioni.